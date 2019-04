Déi Sozialistesch Aarbechterpartei gëtt zwar stäerkste Kraaft, eng Regierungsmajoritéit dierft dat lénkst Lager awer net kréien, esou éischt Prognosen.

A Spuenien gouf e Sonndeg gewielt. Kuerz no 20 Auer goufen éischt Prognose publizéiert an deenen no gewannen d'Sozialiste vum Ministerpresident Sanchez d'Wale mat klorem Virsprong.

Fir eng Regierungsmajoritéit fir dat lénkst lager geet et de Prognosen awer wuel net duer.

Déi rietsextrem Partei Vox, déi eréischt 2013 gegrënnt gouf, packt et kloer an d'Parlament. Si dierft eng 12 Prozent vun de Stëmme kréien.

Zanter Joerzéngte sinn domat elo nees Rietsextremisten zu Madrid am Parlament vertrueden.

Offiziell Resultater leien nach keng vir.

VIDEO: Spuenien huet e Sonndeg en neit Parlament gewielt Am Mëttelpunkt stoung d'Fro, wéi déi rietsextrem Partei Vox ofschneide géif.

D'Situatioun virun de Walen