Et geet an der Haaptsaach ëm de Konflikt tëscht Serbien an dem Kosovo, nodeems de Kosovo 2008 seng Onofhängegkeet erkläert hat.

Zesumme mam franséische President Emmanuel Macron huet d'Bundeskanzlerin Angela Merkel och Staats- a Regierungscheffen aus Länner wéi Bosnien-Herzegowina, Albanien, Nordmazedonien, souwéi aus den EU-Länner Kroatien a Slowenien invitéiert. Och d'EU-Diplomatiecheffin Federica Mogherini gëtt fir dëse Sommet erwaart. De Kosovo an dem majoritär ethnesch Albaner liewen, hat 2008 seng Onofhängegkeet vu Serbien deklaréiert. Belgrad wëll dat bis haut net unerkennen. D'Verhandlungen, fir en Enn vum Sträit leien zanter engem hallwe Joer op Äis. Zu Berlin geet et no Donnéeë vun der däitscher Regierung den Ament just ëm ee Meenungsaustausch. Och vu Belgrad a Pristina heescht et, dass op dësem Sommet net mat engem Accord ze rechnen ass.