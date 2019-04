Franséisch Enquêteuren hunn eegenen Donnéeën no méiglech Attentatspläng op d'Police verhënnert.

Eng ganz Partie suspekt Persoune wiere festgeholl ginn, huet et e Méindeg de Moie vum Parquet vu Paräis geheescht. Et wieren Enquête wéinst der Formatioun vun enger krimineller terroristescher Organisatioun entaméiert ginn. Si wiere schonn e Freideg festgeholl ginn. Ënnert hinne war och ee Jugendlechen, dee scho virbestrooft war. Hie war zu enger dräi Joer laanger Prisongsstrof veruerteelt, well hie probéiert hat a Syrien anzereesen.