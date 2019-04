Iwwer 300 Leit hunn net iwwerlieft. Bal 2000 Mënsche si krank ginn. 18 Polizisten sinn och gestuerwen.

Indonesien ass jo de gréissten Inselstaat an dat 4. Gréisste Land op der Welt. 200 Millioune Indonesier waren opgeruff wielen ze goen – verdeelt op bal 18'000 Inselen.

Per Schëff, Fliger, Motorad an Elefant hunn d'Walurne missen agesammelt ginn. Per Hand gëtt ausgezielt, bis déif an d'Nuecht an dacks bei staarker Hëtzt an enormer Loftfiichtegkeet, wat also iwwer 300 Mënschen dës Monsterwal net iwwerlieft hunn.