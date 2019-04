Dem Abu Bakr al-Bagdadi gouf schonn e puer mol nogesot, hie wier dout. Elo huet e sech fir d'éischte Kéier bannent 5 Joer nees an engem Video geäussert.

An dem iwwer 18 Minutte laangen Enregistrement, dreet hien dem Westen a sengen Alliéierten domat, dass den IS mat sengem Kampf géint déi Ongleeweg viru fiert. D'Terrorattacken op Sri Lanka, mat iwwer 250 Doudegen, huet hien als Revanche dofir bezeechent, dass de Kalifat, deen den IS deklaréiert hat, a Syrien an am Irak zerstéiert gi wier. Et ass net gewosst, wéini genee a wou de Video enregistréiert gouf.

D'USA hu kuerz no der Publikatioun vun dësem Video annoncéiert, dass een Dschihadistemiliz vum sougenannten Islamesche Staat wéilt komplett eliminéieren. Dat sot e Méindeg ee Spriecher vum amerikaneschen Ausseministère. Jiddwer Chef vun der Miliz, deen nach um Liewen ass, géif zur Verantwortung gezu ginn. An och wann den al-Bagdadi nach géif liewen, hätt den IS mat senger territorialer Defaite am Irak an a Syren een heftegen strategeschen a psychologesche Coup mussen astiechen, sou de Porte Parole vum US-Ausseministère. De sougenannte Kalifat wier zesummegebrach. Den Ament sinn d'USA nach am Gaangen d'Authentizitéit vum Video ze iwwerpréiwen. Et gouf ee Kappgeld vu 25 Milliounen Dollar op de Chef vum IS ausgesat.