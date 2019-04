An den USA hunn d'Sécherheetsautoritéiten ee Mann verhaft, den en Attentat a Kalifornien soll geplangt gehat hunn.

Wéi et vum Justizministère heescht, hätt dee 26 Joer ale fréieren Zaldot eng Bomm mat Neel gebaut an hätt dës wolle wärend enger Manifestatioun zünden. Hien hätt sech wëlle fir d'Attacken op Moscheeën an Neiséiland revanchéieren. De Mann gouf festgeholl, nodeems en FBI-Informant mat him a Kontakt war. D'Enquêteuren hu betount, dass zu kengem Ament eng Gefor fir d'Populatioun bestanen hätt.