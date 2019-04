Wéi et vum italieneschen Inneministère heescht, goufen d'Flüchtlinge e Méindeg op eng Militärbase an der Géigend vu Roum geflunn.

Déi meescht kommen aus Eritrea a Somalia, awer och aus Syrien, Ethiopien an dem Sudan. Ënnert deenen 147 Migranten sollen och 68 Mannerjäreger sinn.

Den UN-Flüchtlingskommissär Filippo Grandi huet aner Länner opgeruff et d'selwecht ze maachen wéi Italien a Flüchtlingen opzehuelen, déi an dem nordafrikanesche Kriseland festsetzen. Mat Bléck op nei Affrontementer a Libyen, huet de Kommissär virdru gewarnt, dass ville Flüchtlingen een tragescht Schicksal dreet. Den Inneminister Matteo Salvi sot e Méindeg, dass Italien oppe wier fir Fraen a Kanner, jonk Leit, déi wierklech virum Krich flüchten. Net awer fir Passeuren. Déi populistesch Regierung an Italien suivéiert an der Flüchtlings- a Migratiounspolitik eng haart Linn a geet ëmmer nees géint Flüchtlingsbooter vir.