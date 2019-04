De venezuelaneschen Oppositiounschef Juan Guaidó huet d'Schlussphas vum méintelaangem Muechtkampf mam President Maduro ausgeruff.

Dobäi fuerdert hien d'Militär op, him ze hëllefen an hien ze ënnerstëtzen. En Enn vun der Ënnerdréckung vum Maduro huet ugefaangen, huet de selwer-ernannten Interimspresident an engem Video op Twitter gesot.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30. April 2019

Am Video huet een hien a Begleedung vu Männer a Militäruniform an dem Oppositiounspolitiker Leopoldo Lopez gesinn, deen zanter Joren ënner Hausarrest steet. De Lopez huet op Twitter geschriwwen, dass d'Militär hie befreit hätt, dat op Uerder vum Guaidó.

Venezuela: ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe pic.twitter.com/Awm6P09ZM0 — Leopoldo López (@leopoldolopez) 30. April 2019

De Guaidó huet ugedeit, hien hätt d'Militär op senger Säit an déi hätten domat déi richteg Entscheedung getraff. De Guaidó befënnt sech op engem Stëtzpunkt vun der Loftwaff an der Géigend vu Caracas.

D'Regierung vum Maduro huet iwwerdeems matgedeelt, et wier ee mat enger "klenger Grupp vu militäresche Verräter"

konfrontéiert. Dës wéilten ee Putsch virundreiwen, huet de Jorge Rodriguez op Twitter matgedeelt.

Fir e Mëttwoch huet de Guaidó déi gréisste Protester an der Geschicht vum Land ugekënnegt. De Maduro huet de Guaidó als Marionette vun den USA bezeechent.