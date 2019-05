A Frankräich an an Däitschland gëtt sech um Mëttwoch op méiglech Gewalt-Doten am Kader vun den 1.-Mee-Demonstratiounen agestallt.

Zu Paräis ass eng zentral Demo geplangt, firwat iwwer 7.000 Polizisten a Gendaarmen, fir mëttes mobiliséiert goufen. Radikal "Gilets jaunes" a Gruppéierungen aus dem sougenannte schwaarze Block, hunn op soziale Netzwierker opgeruff, aus Paräis d'Haaptstad vum Opstand ze maachen. LINK: Méi iwwer d'Manifestatiounen zu Paräis op 5minutes.rtl.lu. Och zu Berlin soll um Mëttwoch de Mëtteg demonstréiert ginn. An de leschte Jore koum et ëmmer nees zu Eskalatiounen, wou Autoen a Brand gestach goufen, oder Wunnengen a Butteker futtigeschloe gi sinn. Och hei ass d'Police verstäerkt präsent.