Dat well hie géint Kautionsoploe verstouss hätt, heescht et vum zoustännege Geriicht. Ëm eventuell aner Doten goung et hei net.

Den Australier Assange war jo rezent an der britescher Haaptstad festgeholl ginn, nodeems hie 7 Joer laang an der ecuadorianescher Ambassad am politeschen Asyl gelieft huet.

Deemools gouf et en europäesche Mandat d'arrêt géint hien, wéinst Vergewaltegungsreprochen a Schweden.



Den Assange huet gefaart, via Schweden un d'USA ausgeliwwert ze ginn an do wéinst senger Revelatioun-Plattform de Prozess gemaach ze kréien.