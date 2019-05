Den ëmstriddenen US-Paschtouer Steven Anderson hat geplangt, fir Enn Mee zu Amsterdam priedegen. Dëst wäert Holland awer verhënneren.

Holland huet dem US-Paschtouer Steven Anderson et net erlaabt fir anzereesen. De Mann gëllt als antisemitesch an homophob an huet an der Vergaangenheet scho méi dacks mat Aussoe fir Opreegung gesuergt.

Hien hat geplangt, fir Enn Mee zu Amsterdam ze priedegen. Et wéilt een decidéiert géint extremistesch Priedeger virgoen, déi zum Haass an zur Gewalt opruffen, esou heescht et vun den hollänneschen Autoritéiten.