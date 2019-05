Mat engem Generalstreik wëll de selwer ernannten Iwwergangspresident vu Venezuela, Juan Guaidó, den Drock op de Staatschef Nicolás Maduro erhéijen.

Den Oppositiounschef huet e Mëttwoch wärend Protester zu Caracas annoncéiert, dass vum 2. Mee un, no an no, d'Leit hir Aarbecht sollen néier leeën, bis et zu engem Generalstreik kënnt. Wärend deenen neie Protester an der Haaptstad vu Venezuela gouf iwwerdeems e Mëttwoch eng Fra erschoss, dat mellt eng ONG. Wéi et heescht, wier déi 27 Joer al Fra vun enger Kugel an de Kapp getraff ginn.

Donieft sollen op d'mannst 27 Mënsche wärend de Protester blesséiert gi sinn. D'Nationalgarde hat Tréinegas géint Demonstranten agesat. De Juan Guaidó huet seng Sympathisanten opgeruff weiderhin op d'Stroossen ze goen. Et géif ee weider fir d'Fräiheet kämpfen, sou den Iwwergangspresident.

Den Nicolás Maduro hat donieft e Mëttwoch Dausende vu Supporter virum Presidentepalais versammelt an huet deenen Zaldoten, déi sech en Dënschdeg géint hie gestallt hätten, sou de Maduro, mat haarde Konsequenze gedreet.