E Mëttwoch gouf an Israel um nationale Gedenkdag vum Holocaust un déi jiddesch Affer geduecht.

Wärend dem Nationalsozialismus goufe sechs Millioune Judde vun den Nazien an hiren Unhänger ëmbruecht. Fir dësen Affer ze gedenken, goufen d'Sireene landeswäit ageschalt. D'Foussgänger an Autosfuerer sinn op der Plaz stoe bliwwen, an hunn eng Gedenkminutt gehalen. Duerno gouf béi der zentraler Holocaust-Gedenkplaz Yad Vashem a Jerusalem eng Gedenkzeremonie ofgehalen.

Den israelesche Staatspresident Reuven Rivlin huet d'Geleeënheet genotzt, fir géint den nei opkommenden Antisemitismus opmierksam ze maachen. D'Geeschter vun der Vergaangenheet géifen Europa erëm verfollegen. Och wann een net um Rand vun engem neien Holocaust géif stoen, sollt een d'Iddi vun Iwwerleeënheet, Friemenhaass an oppenem Antisemitismus net op déi liicht Schëller huelen.

D'Universitéit zu Tel Aviv huet Zuele verëffentlecht, déi däitlech weisen, dass d'Menacen u Judden erëm zougeluecht hunn. 2018 konnten 13 déidlech Menacen u Judden antisemiteschen Hannergrënn zougeschwat ginn.