Enn Mäerz huet d'Personal aus engem Park am Norde vun Australien eng jonk Schlaang fonnt, déi 3 Aen hat.

Dës 40 Zentimeter laang Rautenphyton ass an der Géigend vun Humpty Doo, an der australescher Haaptstad vun Northern Territory fonnt ginn. D'Schlaang soll Problemer gehat hunn, fir ze iessen an ass lescht Woch gestuerwen. Wëssenschaftler hunn de Kapp vum Reptil geröntgt an erausfonnt, dass sech dat 3. Ae vum Déier am embryonale Stadium gebilt soll hunn, an d'Ëmweltaflëss wuel kaum eng Roll dobäi gespillt sollen hunn. Mëssbildunge bei Reptilie solle ganz heefeg sinn.

D'Autoritéite vum Park hunn e Mëttwoch Fotoe vun der Schlaang verëffentlecht an dozou geschriwwen: " Die dreiäugige Schlange warnt: Die Trockenheit kommt!", eng Uspillung un den "Dreiäugigen Raben" aus der erfollegräicher Serie Game of Thrones, an un hire beléifte Saz "Winter is coming".