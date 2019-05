E Freideg soll de Stuerm "Fani" mat Wandspëtzte vu bis zu 200 Kilometer an der Stonn op d'Ostküst vum Land treffen.

Bis ewell hunn d'Autoritéiten dofir iwwert 800.000 Leit am Bundesstaat Odisha a Sécherheet bruecht. Ronn 3.000 Noutlogementer goufen en Place gesat. Do sollen bis zu enger Millioun Mënschen een Daach iwwert dem Kapp hunn, wann de Stuerm iwwert d'Festland ewech flitt. Iwwert 100 Zuchverbindungen sinn an der Géigend vun der Stad Puri ënnerbrach ginn.