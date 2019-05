De Minister Ionas Nikolaou ass op Drock vun der Oppositioun an der Press zeréckgetrueden. Wéi et heescht, hätt hien net genuch investigéiert.

De Justizminister Ionas Nikolaou vun Zypern ass no enger Mordserie zeréck getrueden. D'Oppositioun esou wéi och ee groussen Deel vun der Presse haten dem Politiker virgehäit net genuch an den Affären gemaach ze hunn, do zum Beispill bei de Vermësstenannoncen.

Zanter 2016 sinn op der Insel op mannst 5 Fraen an zwee Kanner ermort ginn, de presuméierte Mäerder, een héijen Offizéier vun der Nationalgarde, soll zouginn hunn den Täter ze sinn.

Bei de Fraen huet et sech ëm Affer aus Rumänien an dem asiatesche Raum gehandelt, déi op Zypern als Botzfraen geschafft hunn.