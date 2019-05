315 Persoune goufen den 1. Mee selwer vun der Police festgeholl, dorënner sollen och 12 Männerjäreger gewiescht sinn.

No den Interpellatiounen a Frankräich e Mëttwoch am Kader vun den 1.-Mee-Manifestatiounen, sinn nach ëmmer 191 Persounen am Garde-à-vue en Donneschdeg de Moie fréi gewiescht. 32 dovunner, well si versicht hunn, mat Drock an ee Paräisser Spidol eranzekommen. Verschiddener hätte wëllen an de Service vun der Reanimatioun eragoen, just d'Police konnt se dovunner ofhalen.

