Den ungaresche Premier Orban an den italieneschen Inneminister Salvini wëllen no den Europawalen matenee kooperéieren.

Den nationalkonservative Premier vun Ungarn sot en Donneschdeg no enger Visitt vum Chef vun der italienescher Lega-Nord zu Budapest, dass hien iwwerzeegt dovu wier, dass Europa eng Allianz vun den Anti-Immigratiounsparteien bräicht. Wéi genee sou eng Kooperatioun soll ausgesinn, gouf net präziséiert. Dat misst méi spéit decidéiert ginn.



De Matteo Salvini sot iwwerdeems, dass fir d'éischte Kéier an der Geschicht vun der EU eng nei Majoritéit nieft der konservativer Europäescher Vollekspartei an de Sozialiste kéint forméiert ginn. Dem Orban seng Fidesz-Partei ass den Ament nach Deel vun der EVP Fraktioun. Wéinst europafeindlechen Äusserungen vum Orban gouf des Affiliatioun awer virleefeg op Äis geluecht.