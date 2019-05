Tragesch Decouverte am US-Bundesstaat Texas, wou d'Police d'Läich vun engem 10 Méint ale Puppelche fonnt huet.

Wéi et heescht, wieren d'Beamten am Gaangen no 3 vermësste Migranten ze sichen, deenen hiert Flooss um Rio Grande ënnergaangen ass. Vermësst ginn nach ëmmer zwee Kanner an ee Mann. Wéi et vun den Autoritéiten heescht, hu si zu engem Grupp vu Migrante gehéiert, déi probéiert hunn de Floss ze passéieren, fir an d'USA ze flüchten. De Rio Grande ass am Texas d'Grenz tëscht den USA a Mexiko.