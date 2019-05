2 Joer nom Mord um Hallefbrudder vum Nordkoreanesche Leader Kim Jong Un, ass déi eenzeg veruerteelt Attentäterin aus dem Prisong a Malaysia entlooss ginn.

Déi Vietnamesesch Staatsbiergerin duerft um Freideg zeréck an hier Heemescht. Si hat zesumme mat enger Indonesierin den Hallefbrudder vum Kim Jong Un ëmbruecht. De Mann war ënnerwee op Macau. Béid Fraen hunn ëmmer nees behaapt, dass si net woussten, wat si gemaach hunn. Si haten eegenen Aussoen no gemengt, si wieren Deel vun engem Witz am Stil "Versteckte Kamera" a sollten dem Mann Ueleg an d'Gesiicht reiwen. A Wierklechkeet war et awer een Nervegëft. All déi aner Bedeelegt konnten direkt no der Gëftattack um Fluchhafe vu Kuala Lumpur am Februar 2017 flüchten oder koumen ouni Uerteel fräi.

Den Doud vum Kim Jong Nam hat weltwäit fir Schlagzeile gesuergt. Alles deit drop hin, dass den Nordkoreanesche Geheimdéngscht hannert der Attack stécht. Dës Affär hat d'Realisatiounen tëscht Malaysia an Nordkorea massiv belaascht.