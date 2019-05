Den Autoritéiten aus Europa an den USA ass zesummen ee Coup géint den Handel mat illegale Wueren am Internet gelongen.

D'Enquêteuren sinn eegenen Donnéeën no, dem weltwäit zweetgréissten illegale Marché am sougenannten Darknet op d'Spuer komm. Op der Plattform "Wall Street Market" wiere geklauten Donnéeën, gefälschten Dokumenter a virun allem Drogen offréiert ginn, sou ee Spriecher vum Parquet vu Frankfurt. Déi 3 presuméiert Administrateure vum Site goufe festgeholl. Et handelt sech ëm dräi Männer am Alter vun 31, 22 an 29 Joer aus Däitschland.