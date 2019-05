Déi Jonk an Europa fille sech als Deel vun der EU, wéilten awer méi Gehéier am Europaparlament kréien.

Der Ëmfro no ass den Engagementswëlle vun de Jonken tëschent 16 a 26 Joer ganz héich. Gefrot war och, wéi déi Jonk bei engem fiktive Referendum iwwer d'EU-Memberschaft géifen ofstëmmen. D'Resultater waren an deene meeschte Länner iwwer 50%, ënner anerem 61% a Schweden, 79% an Italien a Polen mat 73%, déi dofir waren, en Deel vun der EU ze sinn. Däitschland hätt no Spuenien den 2. héchsten Ofstëmmungswäert.

Dozou géife sech 20% vun de Jonken Europäer am Europaparlament vertruede fillen. Déi nei Generatioune fuerdere méi Matbestëmmungsrecht a Matsproocherecht.

Fir d'Ëmfro sinn am Januar a Februar ronn 8.200 jonk Leit aus 10 EU-Stied befrot ginn.