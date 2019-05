Ufank dëser Woch huet d'Police vun Treier an der Géigend Tréier-Euren/Zewen zwee Sportskierf mat 100.000 Extasy-Pëlle fonnt.

Dës Kierf waren am Besetz vun engem 41 Joer ale Mann, deen als Passagéier bei engem tierkesche Camion-Chauffeur matgefuer ass. De Mann, deen aus Holland koum, wollt an d'Tierkei fueren a, well dem Camion-Chauffeur säin Transport-Zil dat selwecht Land war, huet de Chauffeur hie matgeholl.

Wärend enger klenger Paus zu Tréier-Euren/Zewen konnt de Chauffeur ee kuerze Bléck an d'Gepäck vu sengem Bäifuerer geheien an huet esou d'Pëllen entdeckt. Dorops huet hien direkt d'Police alarméiert, déi den Drogendealer du festgeholl huet.

Am ganze sollen et ronn 39 Kilo un Extasy-Pëllen gewiescht sinn.

De Mann sëtzt op Ufro vum Parquet an Untersuchungshaft. D'Hannergrënn an d'Hierkonft vun den Droge ginn nach vun der Kriminalpolice zu Treier ënnersicht.