Aus ronn 7.500 Fotoen vum "Hubble Legacy Field" gouf dës impressionnant Foto zesummegestallt.

En Ausschnëtt vum Himmel, ongeféier sou grouss wéi de Vollmound gouf hei an de Fokus geholl an dës impressionnant an eenzegaarteg Foto ass dobäi entstanen, dat a sengem sougenannte Mosaik-Prozess. Wat nach dobäi kënnt, ass, dass een och e Bléck an d'Geschicht vun eisem Universum kritt.

Well d'Luucht jo en Zäitche brauch, bis se bei eis ukomm ass, dat virun allem bei extremem Distanzen, kann een dës Foto an sech als e Bléck an d'Vergaangenheet gesinn. An dësem Fall gesäit een eist Universum ronn 500 Millioune Joren nom Urknall.

Dës Legacy-Field-Opnam ass déi gréissten Opnam, déi hautdesdaags mat engem Teleskop méiglech ass. Allerdéngs gëtt schonn un Teleskope geschafft, déi méi héich Kapassitéite wéi Hubble sollen hunn.