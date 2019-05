E Freideg den Owend géint 19.20 Auer koum et zu Bitburg-Mötsch zu engem gréissere Pompjeesasaz. Sperrmüll hat do aus onbekannter Ursaach gebrannt.

D'Flamen haten op d'Gebai an der Bitburger Strooss iwwergegraff. 16 Awunner hu missen evakuéiert a betreit ginn. Kengem ass eppes geschitt an d'Pompjeeën haten d'Feier séier ënner Kontroll.

Et ass net déi éischte Kéier, dass et do gebrannt huet. Iwwert d'Ursaache vum Feier ass näischt gewosst, ma d'Police huet eng Enquête lancéiert.

Op der Plaz waren d'Pompjeeën vu Bitburg, Mötsch a MAsholder. Och e puer Rettungsween, de Samu, den DRK an d'Police vu Bitburg waren am Asaz.