Am amerikanesche Bundesstaat Florida ass an der Nuecht ee Fliger no enger Brochlandung an ee Floss gerutscht.

D'Maschinn, mat Militärmemberen an deenen hir Familljen u Bord, koum vu Guantanamo a sollt op den Militärfluchhafen Jacksonville fléien. U Bord waren 143 Persoune, kee vun deenen wier blesséiert ginn, heescht et vun den Autoritéiten. Op Biller gesäit een wéi de Fliger deels am Waasser leit.