Den israelesche Rakéitenofwiersystem Iron Dome huet Dosende Rakéiten aus dem Gazasträif ofgefaangen, esou heescht et vun israeleschen Offiziellen.

Ronn 50 Rakéite wieren aus dem Gazasträif a Richtung Süden a Mëtt vum Land ofgeschoss ginn. Dëst war wuel eng Aart Revanche nodeems 4 Palestinenser bei Loftattacken a bei enger Konfrontatioun un der Grenz ëm d'Liewe komm sinn.

Et hätt een och schonn op d'Attack reagéiert an zwee Rakéitewerfer zerstéiert. Vun eventuellen Affer gouf et bis ewell nach keng Nouvellen.