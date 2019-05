D'Männer am Alter vu 17 an 22 Joer an d'Fra vun 22 Joer gi verdächtegt, eppes am Kader vun den Demonstratioune vum 1. Mee geplangt ze hunn.

Déi Dräi ginn der "Öko-Anarchisten"-Zeen zougeuerdent. Si gi vun den Autoritéite beschëllegt, fir Waffen transportéiert ze hunn an enger krimineller Vereenegung unzegehéieren. Si solle mam Zil op Paräis komm sinn, fir eng Strofdot ze begoen. An der Nuecht op e Mëttwoch goufen déi zwee Männer an d'Fra an der Géigend vun der Gare du Nord zu Paräis kontrolléiert, wéi si mat engem Bensinskanister bei engem Auto, deen a Spuenien registréiert ass, hantéiert hunn. E weidere Mann ass, wéi hien d'Police gesinn huet, fortgelaf. Verschidde Saachen, dorënner en Hummer, Messer, Gasfläschen, Bensinskanister, Aceton a Gasmasken, gouf an der Mall vum Auto fonnt. Gasmaske gëllen als Krichswaff a Privatpersounen ass de Besëtz a Frankräich verbueden. Weider gouf den detailléierte Programm vun der Manifestatioun an en anarchistescht Manifest fonnt. Wéi d'Autoritéite matdeelen, wier d'Material, datt fonnt gouf, dofir geduecht, fir eng Bomm ze bauen.