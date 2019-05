Iwwer 1.000 Mënsche sinn zanter August offiziellen Zuelen no am Kongo um Ebola-Virus gestuerwen.

Déi prekär Sécherheetssituatioun ass mat Schold do drun. Ëmmer nees ginn et Attacke vun arméierte Rebellen. Dokteren a Secouriste kommen dacks nëmme schwéier bei déi Krank, déi Hëllef brauchen. Behandlungszentre goufen och schonn attackéiert. Fir d'Weltgesondheetsorganisatioun WHO ass den aktuellen Ebola-Ausbroch am Kongo nach keen internationalen Noutstand.