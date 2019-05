Zanter Méint sinn d'Delegatiounen tëscht Washington an Peking hin an hir geflunn fir no Léisungen am Handelssträit ze sichen.

Den amerikanesche President Donald Trump huet e Sonndeg den Owend ugekënnegt, dass vun e Freideg un, d'Douanestaxen op chinesesch Importer vun 10 op am Ganze 25 Prozent wäerte gehéicht ginn. Zanter Méint sinn d'Delegatiounen tëscht Washington a Peking hin an hir geflu fir no Léisungen am Handelssträit ze sichen. Den Donald Trump huet den Owend op Twitter geschriwwen, d'Verhandlunge géinge viru goen, ma et hätt alles ze laang gedauert, well China ëmmer nees géing versichen ze re-negociéieren. Déi zwou gréissten Ekonomien op der Welt liwweren sech - zanter Mëtt 2018 een Handelskrich sonner gläichen, den och d'Weltwirtschaft staark belaascht. D'USA hunn bis ewell schonn Taxen an Héicht vun 250 Milliarden Euro op Gidder aus China gesat. Peking hat mat ähnleche Mesurë reagéiert.