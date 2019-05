De Fligerkonstrukteur Boeing soll scho ronn ee Joer virum Accident vun engem Fliger vum Modell 737-Max vun engem Softwareproblem gewosst hunn.

De Konzern huet e Sonndeg zouginn, dass schonn e puer Méint nodeems déi éischt Maschinnen am Mee 2017 ausgeliwwert goufen, bekannt war, dass ee Warnsystem am Cockpit net richteg géif funktionéieren. Boeing hat doropshin eng intern Enquête lancéiert, déi zu der Conclusioun komm wier, dass et keng Gefor fir d'Fluchsécherheet géif ginn. Wéi et vum Konzern heescht, wier Direktioun net an des Enquête involvéiert gewiescht an eréischt nom Ongléck den 29. Oktober zejoert an Indonesien op de Problem opmierksam ginn. Och déi amerikanesch Autoritéiten wieren eréischt eng Woch nom Accident driwwer informéiert ginn.