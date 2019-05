Am Panama ass de Laurentino Cortizo vun der moderater lénker Partei PDR zum Gewënner vun de Presidentschaftswalen deklaréiert ginn.

Et war eng ganz knapp Course tëscht him an dem konservative Kandidat Romulo Roux. De Cortizo huet mat 33.08 op 31.06 Prozent gewonnen. Dat wier een Ënnerscheed vu manner wéi 40.000 Stëmmen.

E Sonndeg waren 2,8 Millioune Mënschen opgeruff een neie President wielen ze goen an een Deel vum Parlament nei ze besetzen.