De Camion war mat Bensin gefëllt an ass an der Géigend vum Fluchhafen an der Haaptstad Niamey explodéiert.

Bei enger Explosioun vun engem Tankcamion am Niger sinn hënt 55 Mënschen ëm d'Liewe komm, 36 goufen der blesséiert. Dat mëllen déi lokal Autoritéiten. De Camion war mat Bensin gefëllt an ass an der Géigend vum Fluchhafen an der Haaptstad Niamey explodéiert. Aenzeie beschreiwen, dass de Camion op d'Gleise vun der Bunn ëmgekippt wär. Doropshin hätt e Grupp Mënsche probéiert, Bensin ze klauen. Dunn hätt et eng Explosioun ginn.