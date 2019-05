De fréiere katalanesche President Carlos Puigdemont dierf sech als Kandidat op enger spuenescher Lëscht bei den Europawale presentéieren.

An dat obwuel et a Spuenien jo e Mandat d'Arrêt géint hien gëtt. Dat huet um Méindeg e Geriicht zu Madrid annoncéiert. Domat ass och eng Decisioun vun der Walkommissioun annuléiert. De Puigdemont, an zwee aner Memberen vu senger fréierer Regierung, dierfen deemno kandidéieren. Si all hunn d'Land verlooss, nodeems si 2017 probéiert haten, d'Onofhängegkeet vu Katalounien ze reusséieren. De Carlos Puigdemont lieft am Exil an der Belsch.