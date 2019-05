Den amerikanesche Finanzministère hält d'Steiererklärunge vum President Trump weider ënner Verschloss.

Säi Ministère géif der Fuerderung vun der zoustänneger Kommissioun vum Representantenhaus net nokommen, deemno Dokumenter vum Donald Trump ze publizéieren, sou den zoustännege Finanzminister an engem Bréif un de President. Wéi et heescht, géif et keng rechtlech Basis ginn, fir d'Steiererklärunge vum Donald Trump un dëse Gremium weiderzeginn.

De Sträit dierft elo weider eskaléieren. US-Medie mellen, dass ënner Ëmstänn souguer de Supreme Court, dat héchste Geriicht vum Land, kéint domat chargéiert ginn.

D'Demokraten am Representantenhaus haten Uganks Abrëll formell d'Steiererklärunge vum Trump a vun enger Rei vu senge Firmae vun de Joren 2013 bis 2018 gefrot. D'Wäisst Haus hat des Fuerderung kuerz drop zeréckgewisen. Den US-Donald Trump huet seng Steiererklärungen bis haut net public gemaach. Normalerweis maache Presidentschaftskandidaten dat scho wärend dem Walkampf.

Weider Reprochen un den Trump

Honnerte vu fréiere Procureure reprochéieren dem Trump d'Justiz behënnert ze hunn. D'Preuven am Rapport vum Spezialenquêteur Robert Mueller wieren impressionnant, deemno den Donald Trump d'Russland-Enquêten sabotéiert hätt, sou déi knapp 500 fréier Procureuren an engem oppene Bréif. Op dëser Basis hätt den Trump mussen ugeklot ginn. Allerdéngs géif hien do virdrun duerch seng Funktioun als President protegéiert ginn. D'Signataire vum Bréif sinn der Meenung, dass de Comportement vum Donald Trump, sou wéi en am Rapport beschriwwe gëtt, am Fall vun anere Leit zu enger ganzer Serie vu Plainte wéinst Justizbehënnerung gefouert hätt.