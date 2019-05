Alleguerten d'Passagéier si beim Accident ëm d'Liewe komm. D'Privatmaschinn war vu Las Vegas ënnerwee a Mexico. D'Grënn vum Ongléck sinn nach onkloer.

D'Iwwerreschter vun der Maschinn déi e Sonndeg vum Radar verschwonnen ass, goufen an engem schwéier zougängleche Gebitt an de Bierger vum nordamerikanesche Bundesstaat Coahuila erëmfonnt. Bei der Maschinn handelt et sech ëm eng Bombardier Challenger 601. Rettungsekippen hunn sech an der Géigend vun Ocampo op de Wee bei d'Plaz gemaach.

Déi mexikanesch Passagéier waren op Las Vegas am US-Bundesstaat Nevada geflunn, fir de Boxkampf tëscht dem Saúl "Canelo" Álvarez an dem US-Amerikaner Daniel Jacobs ze kucken. Hei ass et ëm de Weltmeeschtertitel am Mëttelgewiicht gaangen.

Um Réckwee op Monterrey a Mexico ass de Fliger de bei schlechtem Wieder aus bis ewell ongekläerte Grënn erofgefall.