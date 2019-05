Rieds geet vun 73 Verdächtegen, dorënner 9 Fraen.

Gutt zwou Wochen no den Attentater op Sri Lanka sinn den Autoritéiten no all d'Täter dout oder am Prisong. Dat huet de Policechef bekannt ginn. Och déi zwee Bommen-Experte vum Grupp géifen net méi liewen. Et hätt een all d'Sprengsätz, déi d'Täter fir weider Attentater gelagert haten, confisquéiert. De Policechef huet awer net präziséiert wéi vill suspekt Persounen am Zesummenhang mat den Attacke verhaft goufen.

Rieds geet vun 73 Verdächtegen, dorënner 9 Fraen. Iwwerdeems ass dat ëffentlecht Liewen op Sri Lanka sech am Gaangen ze normaliséieren. Zanter e Méindeg sinn d'Schoulen nees op.

Bei de Selbstmordattentater op Ouschtersonndeg op 3 Kierchen an 3 Hotelle waren am ganzen 257 Mënsche gestuerwen, 500 goufe blesséiert.