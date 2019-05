Als Grond nennt e Spriecher vun der US-Ambassade, dringend Affären. Weider Detailer gouf et net.

Gutt 1 Joer nom Ufank vu sengem Mandat, wollt de Mike Pompeo en Dënschdeg op Berlin goen, fir säin däitschen Homolog Heiko Maas an d'Kanzlerin Angela Merkel ze begéinen. Um Programm hätte Sujeten ewéi d'Situatioun an der Ukrain, a Venezuela, am Iran an a Syrien gestanen. De Besuch soll reportéiert ginn.