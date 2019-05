No der Annulatioun vun der Buergermeeschter-Wal zu Istanbul an der Tierkei steet d'Oppositioun geschlossen géint dës Decisioun.

Déi tierkesch Wal-Administratioun hat e Méindeg annoncéiert, d'Wal vum 31. Mäerz misst widderholl ginn, nodeems dem President Erdogan seng Partei AKP sech beschwéiert hat.

De Gemengepapp vun Istanbul Ekrem Imamoglu huet vu Verrot geschwat. All d'Oppositiounsparteie stelle sech hannert den aktuelle Buergermeeschter. Verschidde Parteien hu souguer annoncéiert, zu Gonschten vum Imamoglu keen Kandidat méi an d'Course ze schécken, am Fall wou d'Wal den 23. Juni misst widderholl ginn.

D'EU huet d'Wal-Administratioun opgefuerdert, hir Decisioun direkt ze justifiéieren. D'EU-Kommissäre Federica Mogherini a Johannes Hahn hu betount, dass fräi, gerecht an transparent Walen fir all Demokratie essentiell wären.