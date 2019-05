No enger Attack op Schüler an enger Schoul südlech vun Denver am US Bundesstaat Colorado ass eng Persoun ëm d'Liewe komm.

Weider 7 Mënsche goufe blesséiert. Wéi et vun der Police heescht, handelt et sech beim Doudesaffer ëm ee 18 Joer ale Schüler. Déi zwee presuméiert Täter goufe festgeholl. Si waren allebéid selwer Schüler un där betraffener Schoul. Ee vun de presuméierten Täter ass ee Jugendlechen, deen anere wier scho volljäreg, sou d'Police. Den zoustännege Sheriff huet erkläert, dass béid Schüler matten am Gebai ugefaangen hätte ronderëm sech ze schéissen. An der Schoul sinn 1800 Schüler vu verschiddenen Altersklassen. D'Police hätt nëmmen 2 Minutte gebraucht fir op d'Plaz ze kommen, nodeems se alarméiert goufen. Dat hätt gehollef Liewen ze retten, sou de Sheriff. Nëmmen 8 Kilometer vun där Schoul läit d'Columbine High School, an där virun 20 Joer 12 Schüler an ee Schoulmeeschter vun 2 Schüler erschoss goufen. 24 weider Mënsche goufen deemools blesséiert. Béid Täter hate sech duerno d'Liewe geholl.