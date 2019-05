Zu Paräis gëtt um Mëttwoch un d'Enn vum Zweete Weltkrich vu viru 74 Joer erënnert. D'Zeremonie an der franséischer Haaptstad fänkt um 10 Auer un.

Traditionell leet de President Emmanuel Macron ee Kranz beim Monument vum onbekannten Zaldot ënnert dem Arc de Triomphe néier. D'Police huet an dem Kontext een Demonstratiounsverbuet fir d'Gilets Jaunes deklaréiert. Dëst Verbuet gëllt fir d'Champs-Elysées, den Arc de Triomphe an d'Quartieren ronderëm de Presidentepalais an d'Place de la concorde. D'Gilets jaunes ginn zanter November op d'Strooss, fir géint dem Emmanuel Macron seng Politik ze protestéieren. Si fuerdere méi sozial Gerechtegkeet a méi niddreg Steieren.