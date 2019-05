Den Iran stoppt verschidde vu sengen Engagementer am internationalen Atomofkommes. Dat huet den Ausseminister um Mëttwoch de Moien zu Teheran annoncéiert.

Des Decisioun hätt den Héije Sécherheetsrot vum Land geholl an de Länner matgedeelt, déi weider den Accord ënnerstëtzen, et sinn dat Däitschland, Groussbritannien, China, Frankräich a Russland. D'Atomofkommes war am Juni 2015 no jorelaange Verhandlungen tëscht dem Iran an dem Grupp vun de 5 UNO-Vetomuechten an Däitschland ofgeschloss ginn. Et soll garantéieren, dass den Iran net méi d'Kompetenzen huet eng Atombomm ze bauen. Den US-President Trump hat am Mee zejoert annoncéiert den Accord eesäiteg ze kënnegen an hat Wirtschaftssanktioune géint de Iran decidéiert. D'EU hält um Accord fest, grad sou wéi China a Russland.

Den US Ausseminister war iwwerdeems en Dënschdeg iwwerraschend an déi irakesch Haaptstad Bagdad gefuer. U sech sollt de Mike Pompeo zu Berlin empfaange ginn. Wéi et aus irakesche Regierungskreesser heescht, wier den amerikaneschen Diplomatiechef zu Bagdad ukomm, wou Gespréicher mam Premierminister an dem Ausseminister geplangt sinn. Säin Trip op Berlin hat hien a leschter Minutt annuléiert, wéinst, wéi hie sot, wichtegen Affären.