An der Stad Otsu sinn 2 Kanner vun eréischt 2 Joer ëm d'Liewe komm, nodeems en Auto an e Grupp vu Kanner gerannt ass.

Eng Partie weider Kanner goufe blesséiert.

Si ware mat hire Betreier um Trottoir ënnerwee, wéi en Auto vun der Strooss ofkomm ass, an an de Grupp gerannt ass. Wéi d'Police matdeelt, handelt et sech bei den Affer ëm e Jong an e Meedche vu grad emol 2 Joer.

De schëllege Chauffer soll kuerz virdrun en aneren Auto touchéiert hunn, deen op enger Kräizung ofgebéit ass. D'Police huet béid Chauffere festgeholl.