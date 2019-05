De rietsextreme President Bolsonaro huet a Brasilien d'Waffegesetzer liberaliséiert a vill méi large gemaach.

Bis ewell konnt ee 50 Schoss Munitioun d'Joer kafen, an Zukunft sinn et der 5.000. Esou soll de Schutz vun der Populatioun verbessert ginn, seet de President.

Den Import an de Verkaf vu Waffe gëtt och vereinfacht. Militär-Mënschen däerfen no 10 Joer am Déngscht och privat eng Waff bei sech hunn. Jeeër däerfen och mat Waffe reesen.

De Bolsonaro hat méi liberal Waffegesetzer schonn am Walkampf versprach. Brasilien ass eent vun de Länner mat der héchster Gewaltquot op der Welt. Zejoert sinn iwwer 51.000 Mënschen duerch Gewalt gestuerwen.