Eskalatioun an der Ausernanersetzung tëscht dem US-amerikanesche President Donald Trump an den Demokraten am Kongress.

D'Wäisst Haus huet e Mëttwoch matgedeelt, dass de Trump vu sengem Recht Gebrauch mécht, eng komplett a beaarbecht Publikatioun vum Rapport vum Spezial-Enquêteur Mueller an der Russland Affär un de Kongress ze refuséieren. D'Regierung berifft sech bei där Aktioun op den ''Executive privilege''. E Privileeg, deen d'Confidentialitéit vun Ënnerlage protegéiert, zum Beispill a Froe vun der nationaler Sécherheet.