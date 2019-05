Nom Schoulmassaker a Florida, viru 15 Méint, duerfen Enseignanten am südlechen US-Bundesstaat an Zukunft an der Klass Waffe bei sech hunn.

De republikanesche Gouverneur vu Florida, Ron DeSantis, huet dat entspriechend Gesetz ënnerschriwwen, dat d'Parlament d'lescht Woch ugeholl hat. Duerch dëst Gesetz hunn d'Enseignanten an Zukunft d'Erlaabnis op eng eventuell Attack kënne mat Waffegewalt ze reagéieren. Un enger High School zu Parkland hat am Februar d'lescht Joer ee Schüler vun 19 Joer 14 Jugendlecher an dräi Erwuessener erschoss. Et ass virgesinn, dass d'Enseignanten een Training vun am ganzen 144 Stonne musse maachen, wa si eng Waff wëlle bei sech hunn. Mat dëser Mesure solle Schoulmassaker, wéi dat zu Parkland am Februar d'lescht Joer, verhënnert ginn. Deemools hat ee fréiere Schüler 17 Persounen erschoss. Supporter vun dëser Mesure argumentéieren, dass arméiert Enseignanten een Täter méi séier kënne stoppen wéi d'Police. Den US President Trump hat sech nom Massaker vu Parkland dofir ausgeschwat, dass d'Léierpersonal sollt arméiert ginn. Kritiker fäerten iwwerdeems, dass et mat de Waffen zu Accidenter kéint kommen a sinn dogéint, dass Enseignanten u sech Aufgabe vun der Police sollen iwwerhuelen.