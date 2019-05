Viru 40 Joer war hei dat schlëmmsten Atomongléck an der Geschicht vun den USA geschitt.

Well d'Deputéiert vum Bundesstaat Pennsylvania net méi mat Zäiten iwwert ee Rettungsplang konnten ofstëmmen, misst d'Zentral bis den 30. September vum Netz geholl ginn. Dat huet d'Bedreiwergesellschaft Exelon Generation bekannt ginn.

U sech hat d'Atomzentral eng Autorisatioun bis 2034, si schreift awer zanter 5 Joer rout Zuelen. Exelon hat dowéinst scho virun 2 Joer annoncéiert, dass d'Anlag am September 2019 géif zougemaach ginn.

Am Mäerz 1979 war et an där betraffener Zentral zu enger sougenannter Kernschmelze komm. Affer goufen et deemools keng. Ronn 140.000 Leit haten awer mussen temporär hir Haiser verloossen. 6 Joer laang huet et gedauert, bis ee vun de Reakteren, deen net betraff war, nees konnt a Betrib geholl ginn.