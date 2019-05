De Poopst Franziskus huet op d'Kritik reagéiert, dass d'Kierch net genuch géint sexuelle Mëssbrauch mécht.

Elo huet de Chef vun der kathoulescher Kierch eng sougenannt Meldeflicht decidéiert. Vu Juni u soll dës fir Geeschtlecher gëllen. Si sinn dee Moment dozou verflicht Mëssbrauchs- a Vertuschungsfäll direkt ze mellen.

Dat huet de Vatikan um Donneschdeg bekannt ginn. D'Gesetz soll den 1. Juni a Kraaft trieden. Eng Meldeflicht u staatlech Instanzen ass allerdéngs net virgesinn. An dem apostolesche Schreiwes heescht et nach, dass déi kathoulesch Diözesen an der ganzer Welt bis spéitstens Juni d'nächst Joer eng oder méi permanent Ulafplaze musse geschaaft hunn, déi fir d'Ëffentlechkeet accessibel sinn a wou d'Leit kënnen eng Plainte maachen.

Déi kathoulesch Kierch stécht zanter vill Joren wéinst Mëssbrauchsskandaler a ville Länner op der Welt an enge déiwer Kris. Dem Poopst seng Annonce vun dësem Donneschdeg ass eng Konsequenz vum Anti-Mëssbrauch-Sommet, deen Enn Februar am Vatikan war. Dono war d'Kierch kritiséiert ginn, dass de Pontifex keng decisive Schrëtt am Kampf géint de Mëssbrauch vu Kanner ënnerholl hat.