Mat dem Test wëll Nordkorea wuel den Drock op d'USA a puncto Atom-Negociatiounen erhéijen.

En US-Diplomat ass den Ament Seoul a Südkorea, gläichzäiteg huet Nordkorea nees zwou Rakéite lancéiert. Dat mellt op alle Fall d'Noriichtenagence AFP a berifft sech op südkoreanesch Indikatiounen. Et géif sech ëm Kuerzstreckerakéiten handelen. Si wären 270 respektiv 420 Kilometer wäit geflunn. Südkorea schwätzt vun enger zudéifst beonrouegender Entwécklung. Experten no versicht Pjöngjang den Drock op d'USA an den Atom-Negociatiounen ze erhéijen, déi jo net richteg virun kommen.