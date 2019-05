Obwuel d'USA a China aktuell beienee sëtzen, fir Léisungen an hirem Handelssträit ze fannen, erhéijen d'USA d'Stroftaxen op Wuerenimporter drastesch.

Di amerikanesch Regierung ronderëm de President Donald Trump huet hir Menace an d'Realitéit ëmgesat an d'Stroftaxen op chineseschen Importer an Héicht vun 200 Milliarden Dollar vun 10 op 25% an d'Luucht gesat. Dat mellen um Freideg de Moien amerikanesch Medien.

Nach en Donneschdeg hate Vertrieder vu béide Säiten no Léisungen am Handelssträit gesicht. Um Freideg sollen d'Gespréicher weider goen. Dat huet d'Wäisst Haus en Donneschdeg den Owend bekannt ginn. Kuerz no dëser Annonce huet den Handelsministère zu Peking direkt déi néideg Géigemesuren annoncéiert. Detailer goufen awer nach keng genannt. Ee Spriecher huet um Freideg de Moien op déi lafend Gespréicher verwisen a d'Hoffnung geäussert, dass béid Säiten zesummeschaffen an zesummen de Problem kënne léisen.

Virun de Gespréicher hat den US-President sech virsiichteg optimistesch gewisen. En Handelsaccord mat Peking wier méiglech, sou den Donald Trump. An engem Bréif vum chinesesche Staatschef wier et den Appell gewiescht an den Handelsfroen zesummen ze schaffen an eng Léisung ze fannen. Den Handelskonflikt tëscht deenen zwou grousse Wirtschaftsmuechten belaascht d'Finanzplazen weltwäit.